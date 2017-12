Em 'Tocando a Vida', jornalista conta como a música dos Beatles o ajudou contra o câncer

A batalha contra o câncer já rendeu narrativas belas, tristes, encorajadoras. Uma das mais recentes foi Gratidão (Companhia das Letras), ensaios deixados pelo médico Oliver Sacks. A esse grupo junta-se agora o jornalista Marcelo Tieppo, que lança neste sábado, 13, Tocando a Vida (Letras do Brasil), na Livraria da Vila da Alameda Lorena.

Em 2009, quando estava com apenas 42 anos, ele recebeu o terrível diagnóstico de câncer no pulmão. Como sempre acontece, a perspectiva de um fim próximo modificou radicalmente a rotina de Tieppo – cirurgia, tratamentos agressivos, dúvidas sobre a eficiência do combate, tudo levaria a um estado depressivo e pessimista não tivesse ele a ótima ideia de se agarrar à poesia. Especificamente às letras de seu grupo de rock favorito, os Beatles.

Canções famosas do quarteto britânico inspiram os títulos dos capítulos, revelando os altos e baixos de uma existência cuja fragilidade está à vista de todos. “Minha preferência era ouvir Beatles e naquele período (durante as sessões de quimioterapia) adorava escutar The Long and Winding Road, uma música triste de Paul McCartney”, escreve ele. “Uma linda canção de amor que, embora não combinasse com o meu momento, era difícil não me emocionar.”

Com uma linguagem direta, informativa, Tieppo evita resvalar na pieguice, ainda que o acúmulo de situações negativas só aumentasse – não bastasse a doença, o que já seria suficiente para desnortear a maioria das pessoas, ele enfrentou ainda perseguições em seu trabalho, chefes cujos nomes são poupados, em atitude cavalheiresca.

Passados cinco anos desde a descoberta do tumor, Tieppo considera-se um vencedor. Afinal, as estatísticas apontam que apenas 50% das pessoas atacadas por esse tipo de câncer conseguem se manter vivas depois desse período. Ainda que a luta não tenha cessado, Tieppo mantém a serenidade de seu famoso sorriso intacto.

TOCANDO A VIDA

Livraria da Vila Alameda Lorena, 1731. Tel. 3062-1063. 142 págs., R$ 36. A partir das 15h