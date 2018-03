Em livro, Jane Lynch, de 'Glee', aconselha fãs a 'relaxar'

A atriz Jane Lynch, que vem fazendo sucesso no papel de Sue Sylvester, uma treinadora de líderes de torcida na comédia de TV Glee, vai escrever um livro de memórias de sua vida, levando a seus muitos fãs uma mensagem simples: "Relaxem!".

O selo Voice, da editora Hyperion, informou que a autobiografia de Lynch, Happy Accidents, deve chegar às livrarias em setembro de 2011 e trata de sua vida e carreira, de como ficou sóbria e como aceitou sua sexualidade.

Lynch, 50 anos, é uma lésbica declarada que trabalha em um setor no qual a homossexualidade pode reduzir o número de papéis para atores.

"Se eu pudesse voltar atrás no tempo e conversar comigo mesma aos 18 anos, a primeira coisa que eu diria é: "Desmanche esse permanente!". Depois, eu diria: 'Relaxe, relaxe de verdade'", disse a atriz em comunicado à imprensa.

"Durante muito tempo tive medo que a vida ia passar e eu ficaria para trás, e que alguém ou algo fora de mim tinha todas as respostas. Agora que finalmente cheguei a um lugar feliz - o lugar dos acidentes fortuitos -, quero compartilhar minha história com outras pessoas, para que saibam que as coisas não são tão ruins quanto elas temem."

Lynch começou a atuar com a companhia de teatro Steppenwolf e a trupe cômica The Second City. Durante anos fez sucesso em papéis pequenos em vários seriados de TV, como Two and a Half Men, e filmes, como O Melhor do Show.

Mas foram o musical Glee e a personagem Sue Sylvester que realmente a alçaram ao topo. A personagem, que critica amargamente qualquer pessoa que se atravesse em seu caminho, valeu a Lynch um Emmy e um Globo de Ouro de melhor atriz coadjuvante.