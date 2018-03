Em Frankfurt, desenhista argentino atualiza seu livro sobre a Copa do Mundo

FRANKFURT - O argentino German Aczel tem uma tarefa a cada 4 anos: atualizar seu livro World Cup – 1930-2018. Ali estão desenhos de momentos mágicos da história da Copa do Mundo, desde Pelé comemorando na Copa de 1970 até o famoso gol de Maradona contra a Inglaterra, no México, em 1986 – o conhecido gol “com a mão de Deus”.

+ Audiolivros ressurgem como nova esperança para editoras

“Amo futebol e sempre busco as imagens que ficarão na história do esporte”, conta ele, que vive na Alemanha há 15 anos. Seu trabalho consiste em acrescentar desenhos do Mundial mais recente e já prever algo da Copa seguinte. É o que explica o título dessa edição mais nova, que já conta com a preparação para a competição na Rússia, em 2018 – e, pior para os brasileiros, cenas do fatídico 7 x 1 contra a Alemanha.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

No estande na Feira de Frankfurt, Aczel tem uma réplica do atual troféu e, mais importante, o desenho da seleção de todas as copas, que inclui três brasileiros (Pelé, Ronaldo e Ronaldinho), além de Maradona, Beckenbauer, etc. “Coloquei nomes mais recentes, mas já ouvi críticas de que, no lugar de Ronaldinho, deveria entrar Garrincha”, conta ele, que já tem uma versão em português – só falta editora.