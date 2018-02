Edmund White e Edna O'Brien ganham o PEN pelo conjunto da obra

Os escritores Edmund White e Edna O'Brien vão receber um prêmio da PEN America pelo conjunto da obra.

A organização literária e de direitos humanos anunciou nesta terça-feira, 6, que White ganhou o Prêmio PEN/Saul Bellow de ficção americana e que a irlandesa O'Brien ganhou o PEN/Nabokov de literatura estrangeira.

White, 78, é conhecido por suas obras LGBT inovadoras, como A Boy's Own Story e The Beautiful Room is Empty. No Brasil, estão disponíveis os livros Flâneur e Rimbaud, ambos publicados pela Companhia das Letras, e City Boy: Minha Vida em Nova York, pela Benvirá.

O'Brien, 87, escreveu, entre várias outras obras, o livro de memórias The Country Girls, além de Luz da Noite (Record) e uma breve biografia de James Joyce (Objetiva).

Os dois autores participaram da Festa Literária de Paraty. Ele, em 2006 e ela, em 2009.

Os prêmios serão entregues durante cerimônia em Nova York, no dia 20 de fevereiro.

COM AGÊNCIAS INTERNACIONAIS