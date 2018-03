Editora revive promoção da Copa e dá 70% de desconto para lembrar o 7 a 1

A ideia foi criativa: há um ano, durante a Copa do Mundo, a editora paulistana Lote 42 prometeu dar 10% de desconto nos seus livros a cada gol que a seleção brasileira tomasse - o resto é história. Para lembrar o primeiro aniversário do 7 a 1, a editora vai novamente colocar livros a venda com 70% de desconto nesta quarta-feira, 8.

Dessa vez, sete exemplares de cada livro disponível no estoque estarão com o desconto, e depois dos sete o estoque ficará zerado. Após esgotar os exemplares da promoção, o cliente poderá comprar normalmente na loja virtual, segundo a editora.

"Resolvemos homenagear o 7 a 1", comenta um dos sócios da Lote 42, João Varella. "Foi uma data muito importante, mudou a editora, a gente tinha um status e agora tem um novo", comemora. "Ficamos conhecidos - não como o Roberto Carlos ou uma celebridade global, mas passamos a ter um público maior, seis vezes mais seguidores nas redes, foi um momento muito marcante."

Veja as regras da promoção:

