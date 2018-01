Editora lança três títulos inspirados na animação do clássico 'O Pequeno Príncipe'

Traduzido para mais de 200 línguas e superando a marca de 150 milhões de exemplares no mundo, O Pequeno Príncipe, clássico de Antoine de Saint-Exupéry que entrou este ano em domínio público, segue inspirando gerações de leitores e ganhando novas edições.

A novidade nas livrarias brasileiras, agora, é a adaptação, em livro, da animação que estreou recentemente nos cinemas. Recém-chegada ao Brasil depois de uma joint-venture com a Ediouro, a HarperCollins apresenta os volumes O Pequeno Príncipe: A História do Filme, O Pequeno Príncipe: O Livro Ilustrado do Filme e O Pequeno Príncipe (texto integral).

O primeiro título traz o enredo da menina estudiosa e sua mãe que, ao se mudarem para uma nova vizinhança, conhecem um senhor que apresenta à garota a fábula de um pequeno príncipe. As aventuras dos dois novos amigos também são descritas no segundo lançamento, uma edição de luxo, em capa dura e também ilustrada. Já a terceira obra traz a conhecida tradução de Dom Marcos Brabosa, aquela publicada em 1952, num volume ilustrado pelas imagens em stop-motion exibidas na adaptação cinematográfica.

O Pequeno Príncipe: A História do Filme

Tradução: Maria de Fátima Oliva Do Coutto

Editora: HarperCollins Brasil (80 págs.; R$ 19,90; R$ 14,90 o e-book)

O Pequeno Príncipe: Livro Ilustrado do Filme

Tradução: Maria de Fátima Oliva Do Coutto

Editora: HarperCollins Brasil (24 págs.; R$ 24,90; R$ 16,90 o e-book

O Pequeno Príncipe (texto integral)

Tradução: Dom Marcos Barbosa

Editora: HarperCollins Brasil (64 págs.; R$ 29,90; R$ 19,90 o e-book)

