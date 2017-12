Editora anuncia publicação de livros relacionados a 'Animais Fantásticos e Onde Habitam'

A editora britânica HarperCollins anunciou que vai publicar em diversos idiomas, inclusive o português no Brasil, livros sobre Animais Fantásticos e Onde Habitam, o filme com roteiro de J. K. Rowling, que estreia em novembro de 2016. Os novos títulos da HarperCollins serão focados no filme e suas sequências, assim como nos bastidores do longa, e incluirão detalhes sobre o processo de produção dos filmes, da arte e design, além de entrevistas com elenco e equipe, e formatos interativos como livros de colorir e postais.

O roteiro cinematográfico de Fantastic Beasts and Where to Find Them (título original) foi escrito por J.K. Rowling, transportando o público para o mundo mágico da Nova York dos anos 1920. O ganhador do Oscar Eddie Redmayne estrela como Newt Scamander, um "magizoologista".

Os títulos tie-in (relacionados ao universo de Harry Potter e autorizados) da HarperCollins começarão a ser publicados no segundo semestre de 2016, e ainda não há informações sobre quantos livros serão lançados.

Fantastic Beasts and Where to Find Them começa em 1926, quando Newt Scamander acabou de completar uma excursão mundial para encontrar e documentar uma ampla gama de criaturas mágicas. Ao chegar em Nova York para uma rápida escala, ele poderia ter chegado e partido sem incidentes… Se não fosse por um não-maj (termo usado nos EUA para os "trouxas", ou seja, as pessoas que não têm poderes mágicos) chamado Jacob, um caso não identificado de magia e a fuga de alguns animais fantásticos de Newt, que podem causar problemas tanto para o mundo mágico quanto para os não-majs.

O filme também conta com a participação de Katherine Waterston, Dan Fogler, Ezra Miller, Colin Farrell e muitos outros. Escrito por J.K. Rowling em sua estreia como roteirista, o longa também reúne grande parte da equipe da franquia Harry Potter, incluindo os produtores David Heyman, Steve Kloves, Lionel Wigram e a própria J.K. Rowling.

No Brasil, a HarperCollins Brasil é fruto da joint venture entre a HarperCollins Publishers e o Grupo Ediouro.