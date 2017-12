Doris Lessing faltará à festa de entrega do Nobel de Literatura

A escritora britânica Doris Lessing, 87, ganhadora do Nobel de literatura de 2007, não irá à cerimônia de entrega do prêmio, que acontece em dezembro em Estocolmo, afirmou a Fundação Nobel nesta quarta-feira, 28. "Doris Lessing está doente há algum tempo, mas tinha grande esperanças de poder vir a Estocolmo. Infelizmente os médicos disseram que ela não deve viajar", disse a fundação num comunicado. Doris vai gravar, então, a palestra anual de literatura do Nobel em vídeo, e a gravação será reproduzida na Academia Sueca no dia 7 de dezembro. A escritora receberá o prêmio em Londres. Embora o escritor turco Orhan Pamuk, ganhador do Nobel de literatura em 2006, tenha participado das festividades de premiação em Estocolmo, os dois vencedores anteriores - a austríaca Elfriede Jelinek em 2004 e o dramaturgo britânico Harold Pinter em 2005 - não foram à cerimônia. Lessing ganhou o prêmio de 10 milhões de coroas suecas (US$ 1,81 milhão) por uma obra que retrata sem piedade os males da sociedade e que inspirou uma geração de escritoras feministas.