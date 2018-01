Dolores Redondo ganha Prêmio Planeta com livro no estilo de Agatha Christie

A escritora espanhola Dolores Redondo ganhou no último sábado, 15, em Barcelona, o Prêmio Planeta no valor de 601 mil euros pelo livro Todo Esto Te Daré, obra no estilo de Agatha Christie e também uma homenagem ao clássico O Poderoso Chefão, de Mario Puzo. A vencedora do Planeta havia escondido seu nome sob o pseudônimo de Jim Hawkins, assim como apresentado seu trabalho com um título fictício, Sol de Tebas.

"Fizeram tornar realidade um sonho que tinha acariciado desde a adolescência porque não é a primeira vez que me inscrevo no Prêmio Planeta", afirmou Dolores Redondo.

Segundo a escritora, o título de seu livro faz alusão a um trecho do Evangelho Segundo São Mateus. A frase "Todo Esto Te Daré" (Tudo isso te darei) é "a preposição de cobiça, de riqueza material, que não são palavras de Deus", disse Dolores Redondo. "Mas é também uma história sobre a busca pela verdade e contra a impunidade, sobre o amor e, acima de tudo, a amizade entre homens".

Em Todo Esto Te Daré, o protagonista é um escritor, Manuel, que tem uma primeira notícia sobre sua família política quando chega a Lugo para identificar o cadáver de Álvaro, seu marido, aparentemente, morto em um acidente cuja investigação foi encerrada com muita rapidez.