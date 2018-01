Dois novos livros do universo Harry Potter serão lançados em outubro

O universo de Hogwarts está prestes a ser expandido com dois novos livros da saga Harry Potter, publicados em conjunto com um evento da Biblioteca Britânica em comemoração do aniversário de 20 anos da série de magia.

A exibição da biblioteca intitulada Uma História da Magia, incluindo os dois livros, ficará aberta de outubro de 2017 até fevereiro de 2018, anunciou a editora britânica Bloomsbury na terça-feira.

Leitores do livro Harry Potter: A History of Magic - The Book of the Exhibition poderão explorar o currículo da Escola de Magia e Bruxaria de Hogwarts, que inclui aulas de herbologia, astronomia e cuidado de criaturas mágicas.

Assuntos místicos como unicórnios, alquimia e feitiçarias antigas serão explorados em Harry Potter - A Journey Through A History of Magic.

Os livros, ambos da Biblioteca Britânica, incluem rascunhos e manuscritos jamais vistos da autora J.K. Rowling, ilustrações mágicas de Jim Kay e artefatos dos arquivos da biblioteca.

O dia 26 de junho marcou o aniversário de 20 anos do lançamento de Harry Potter e a Pedra Filosofal, o primeiro dos sete livros da saga Harry Potter que vendeu 450 milhões de cópias em 29 idiomas e desencadeou uma franquia de filmes de 7 bilhões de dólares.