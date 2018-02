Divulgada capa do primeiro livro adulto de J.K. Rowling

A capa da primeira obra de ficção adulta da escritora J.K. Rowling, da série "Harry Potter", ostenta um grande X preto no que parece ser uma cédula eleitoral, diante de um fundo amarelo e vermelho, conforme revelaram seus editores nesta terça-feira.

"The Casual Vacancy", com 512 páginas, chega às livrarias britânicas em 27 de setembro, e numa breve sinopse distribuída pela editora "Little, Brown" a obra é descrita como "um grande romance sobre uma pequena cidade".

A trama gira em torno de uma eleição para a Câmara da aparentemente idílica Pagford, na Inglaterra, depois da trágica morte do quarentão Barry Fairbrother. Em um material de divulgação anterior, em abril, o sobrenome do personagem era Fairweather.

Os sete livros da série "Harry Potter" venderam estimados 450 milhões de exemplares no mundo todo e, por isso, cada passo de Rowling é atentamente acompanhado no setor editorial. Os livros, e a bem sucedida adaptação para o cinema, fizeram com que ela se tornasse a primeira escritora bilionária do mundo.

Em abril, Rowling anunciou também que está trabalhando numa enciclopédia Potter e que doará os dividendos para a caridade. Mas é improvável que a obra seja lançada tão cedo, já que a autora alertou que se trata de "um trabalho que consome tempo".