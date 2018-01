Discretamente, Bob Dylan reconhece Prêmio Nobel de Literatura

Após dias de silêncio, o cantor norte-americano Bob Dylan finalmente reconheceu que venceu o prêmio Nobel de Literatura deste ano, que foi anunciado na última terça-feira, dia 13, pela Academia sueca, responsável pela premiação.

Na página do site oficial do artista que promove seu novo livro, The Lyrics: 1961 - 2012, obra que reúne mais de 50 anos de letras das canções de Dylan, foi acrescentado um subtítulo em letras garrafais onde se lê "vencedor do prêmio Nobel de Literatura".

No entanto, esse discreto e indireto reconhecimento por parte do cantor não significa que ele tenha aceitado o prêmio ou que ele vá se pronunciar sobre o assunto no futuro.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

De acordo com a Academia sueca, após inúmeras tentativas, a entidade não conseguiu falar com o músico sobre o resultado da premiação e acabou desistindo de entrar em contato com ele.