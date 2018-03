Desistente da Flip, Roberto Saviano participa de evento na Inglaterra

PARATY - O escritor italiano Roberto Saviano, que cancelou sua participação nesta edição da Flip, esteve presente nesta quarta-feira, 1, em um evento aberto ao público em Londres, na Inglaterra, para falar justamente da guerra contra o crime organizado - tema que trataria no sábado à noite em Paraty.

O escritor esteve no início da noite (meio da tarde no horário de Brasília) na Sociedade Geográfica Real, na capital inglesa. Os ingressos para a mesa custavam até £30 (cerca de R$110). Os ingressos para a Flip, que começa nesta quarta-feira, 1, custam R$50 - um telão é disponibilizado gratuitamente do lado de fora da tenda principal e exibe as mesas ao vivo.

O autor falaria sobre seu trabalho mais recente, Zero Zero Zero, sobre o tráfico de drogas internacional de cocaína, e sobre a sua vida - Saviano foi jurado de morte após a publicação de Gomorra, em 2006, sobre a Máfia italiana.

Ele também postou uma selfie no twitter nesta terça-feira, 30, anunciando o evento, e ainda comentou: "Sol em Londres".

Sun in London. Tonight 8pm at the Bristol Festival of Ideas and tomorrow 7pm in London at Intelligence Squared. pic.twitter.com/1RolKLe4Vr — Roberto Saviano (@robertosaviano) 30 junho 2015

Uma hashtag do encontro foi criada, e usuários da rede postam atualizações sobre o evento:

