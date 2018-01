Desenho raro de Tintin é leiloado por quase 500 mil euros

Um desenho raro do jovem detetive Tintin e do seu cachorro Milu, criado pelo artista belga Georges Prosper Remi, conhecido por Hergé, foi leiloado no último fim de semana por cerca de 500 mil euros em Paris.

A arte é datada de 1939 e foi pintada com tinta indiana. A obra é intitulada de "Cetro de Ottokar". Outras peças raras e valiosas também foram vendidas como uma tira original do livro "A estrela misteriosa", a qual arrecadou cerca de 297 mil euros.

As joias de Castafiore também faz parte das obras. Além disso, outros livros do autor, bem como desenhos e esboços foram leiloados.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Tintin é um dos personagens mais famosos do mundo. Seus livros foram traduzidos em 90 idiomas e as vendas ultrapassaram os 200 milhões. A história do detetive ainda foi adaptada ao cinema por Steven Spielberg em 2011. (ANSA)