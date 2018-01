Depois de Percy Jackson, Rick Riordan cria personagem que é sósia de Kurt Cobain

Com a série Percy Jackson e Os Olimpianos, o americano Rick Riordan atingiu a impressionante marca de 5 milhões de exemplares vendidos só no Brasil, segundo a editora Intrínseca. Agora, ele apresenta aos leitores o primeiro volume de sua nova série, que resgata mitologias nórdicas: Magnus Chase e Os Deuses de Asgard.

A Espada do Verão acaba de chegar às livrarias e os leitores foram surpreendidos com a semelhança entre o protagonista Magnus, um adolescente nerd, fã de Neil Gaiman e de Stephen King, e Kurt Cobain, vocalista do Nirvana. Isso não passa batido na história. "Você parece o Kurt Cobain, minha mãe dizia, para me provocar", diz o personagem.

Depois de perder a mãe e morar dois anos nas ruas de Boston, o garoto decide invadir a casa de um tio rico e descobre que é filho de um deus nórdico e que morreria naquele dia mesmo, seu aniversário de 16 anos. É aí que a aventura começa e ele se vê no meio de uma guerra porque trolls, gigantes e outros monstros decidiram apressar o Juízo Final.