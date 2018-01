Daniel Craig estará em 'Pureza', adaptação do livro de Jonathan Franzen

Redação, New York Times

Daniel Craig vai trocar o universo de Ian Fleming pelo de Jonathan Franzen com Pureza, numa adaptação do romance que será feita pelo Showtime.

Centrado na história da esperta jovem Pip, o romance se espalha por diferentes e países e aborda questões como internet e vida moderna. Craig, que também é o produtor executivo da série, protagonizará Andreas Wolf, um exilado alemão que vive na Bolívia e cujo destino cruza com o de Pip.

Os demais integrantes do elenco ainda não foram anunciados, mas o Todd Field já assinou contrato para dirigir 20 episódios ao longo de dois anos. Field também está na equipe como roteirista e produtor executivo ao lado Franzen e David Hare. Scott Rudin e Eli Bush também estão entre os produtores.

"Pureza é um romance americano épico que pulsa com a energia de um trhiller psicológico", disse o David Navis, presidente e CEO da Showtime.

O anúncio da série vai alimentar novos rumores de que Craig está pronto para deixar o papel de James Bond - ele atuou nos últimos quatro filmes da franquia. Craig ainda precisa dizer se atuará no quinto longa, mas numa entrevista concedida à TimeOut no ano passado, ele disse: "Se eu fizer mais um filme de James Bond será apenas pelo dinheiro". Sam Mendes, diretor dos filmes baseados na obra de Ian Fleming desde 2012, com Skyfall, revelou em maio que estava partindo para outros projetos.

A produção de Pureza deve iniciar em 2017. Não há previsão de lançamento.