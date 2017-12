Daniel Alarcón volta à programação da Flip

O escritor peruano Daniel Alarcón remarcou os compromissos acadêmicos e volta agora à programação oficial da Festa Literária Internacional de Paraty, que acontece entre 30 de julho e 3 de agosto.

Alarcón havia cancelado sua participação na Flip por ter sido convidado para assumir uma cadeira na Universidade de Columbia, em Nova York. A data da mudança coincidiria com a Flip, mas o escritor conseguiu encaixar a Festa na sua agenda.

Ele vai participar da mesa 18, no domingo, 3 de agosto, às 12h, com a atriz e escritora Fernanda Torres.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Daniel Alarcón é autor de Rádio Cidade Perdida, publicado pela Rocco, e À Noite Andamos em Círculos, que será lançado no Brasil pela editora Alfaguara. Colaborador da revista New Yorker, o autor entrou na seleção da revista Granta como um dos melhores autores americanos com menos de 40 anos.