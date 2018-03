Cuba publicará pensamentos de Fidel Castro em dicionário

Apesar de afastado do poder há três anos por causa de uma doença intestinal, o ex-presidente cubano está dedicado a publicar suas "reflexões" e conserva seu poderoso cargo como primeiro-secretário do Partido Comunista.

O livro será um dicionário com uma "seleção dos ideais de Fidel a partir daquelas proposições que encerram a dimensão política e filosófica, mais essencial e educativa", disse o jornal Granma, citando o prólogo da publicação.

A obra, lançada pela editoria estatal Política, será lançada no sábado em Havana e inclui as características de um projeto em que aparecem ordenados alfabeticamente "critérios e conceitos expressados pelo comandante-em-chefe", acrescentou o jornal.

Fidel Castro, que completará 83 anos em 13 de agosto, não possui nenhum cargo no governo de seu irmão Raúl, que tomou posse da presidência do país em fevereiro de 2008.

No entanto, o ex-presidente se manteve politicamente ativo escrevendo desde que começou suas colunas de reflexão no final de março de 2007.

"A apresentação do Dicionário de Pensamentos de Fidel Castro... permitirá aos leitores contar com uma ferramenta de grande valor para o debate ideológico no mundo contemporâneo e as tarefas da construção do socialismo em nosso país", acrescentou o jornal Granma em destaque.

(Reportagem de Nelson Acosta)