Cruzeiro literário pelo Rio Negro terá Mario Prata e Fernando Morais, entre outros

Conversar sobre literatura enquanto o barco navega pelo Rio Negro. Do lado de fora, a paisagem amazônica. Dentro, debates, peças, shows. Essa é a proposta do Navegar é Preciso, festival literário flutuante organizado pela Livraria da Vila e que em 2016 chega a sua 6.º edição.

Os convidados do cruzeiro que deixará Manaus no dia 25 de abril e retornará no dia 29 são os escritores Mario Prata, Fernando Morais, Noemi Jaffe, Rodrigo Lacerda e Raphael Montes e a atriz Clarice Niskier. O cantor Zeca Baleiro se apresentará.

Antes ou depois da programação cultural, são organizados passeios pela região.O pacote custa a partir de R$ 5.220.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Criado em 2011 pela livraria em parceria com a agência de viagens Auroraeco, o projeto já recebeu nomes como Xico Sá, Valter Hugo Mãe, Ignacio de Loyola Brandão, Edney Silvestre, Fabricio Carpinejar, José Eduardo Agualusa, Ilan Brenman, Mary Del Priore, Cristóvão Tezza, Laurentino Gomes, Nilton Bonder, Barbatuques, Mawaca, Marina de La Riva.