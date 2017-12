Convidado principal da Flip 2015, italiano Roberto Saviano cancela participação

(Atualizada às 18h42) O escritor italiano Roberto Saviano, principal estrela da próxima edição da Flip, cancelou sua participação a dois dias do início da Festa. Por recomendação dos responsáveis por sua segurança, ele não foi autorizado a deixar o continente europeu.

A Flip ainda não anunciou nenhum substituto para a mesa que Saviano participaria no sábado, 4, às 19h30. A organização da Festa já havia estruturado um esquema de segurança com a equipe do escritor.

Saviano foi jurado de morte pela Máfia italiana depois de publicar o livro Gomorra, em que detalhava as práticas criminosas na Itália.

O curador da Flip, Paulo Werneck, disse que, em uma entrevista ao jornal inglês The Guardian, em janeiro, Saviano afirmou que qualquer decisão sobre sua viagem é definida três dias antes pela sua segurança. "Até hoje, segunda-feira, a editora do autor confirmava sua vinda, mas a decisão é de sua equipe de segurança", comentou Werneck.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Segundo ele, a Flip estuda a definição de uma mesa "à altura" para substituir o escritor italiano. Ainda não há informações sobre possível devolução do valor dos ingressos da mesa.