Conto inédito de Beatrix Potter será publicado em setembro

Um conto escrito há um século pela britânica Beatrix Potter e encontrado há dois anos será publicado em setembro, anunciou a editora Penguin Random House.

The Tale of Kitty-In-Boots (O Conto da Gata de Botas) é a história de uma gata negra que tem uma vida dupla e foi descoberto por Jo Hanks, uma editora da Penguin Random House.

Potter é conhecida sobretudo pelo personagem Peter Rabbit (As Aventuras de Pedro Coelho, no Brasil), que vendeu mais de 45 milhões de exemplares e foi traduzido para 36 idiomas.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A publicação do livro inédito é parte das celebrações do 150º aniversário do nascimento da escritora londrina.

A vida de Beatrix Potter foi transformada em um filme, Miss Potter, interpretada por Renée Zellweger, em 2006.

Veja o trailer: