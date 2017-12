Confira dicas de lançamentos de livros e revista desta quinta

Nesta reta final de 2014, dois livros e uma revista literária serão lançados em São Paulo na quinta-feira, dia 17: Histórias Zoófilas, de Wilson Alves-Bezerra, e Um Livro Para Elena, com textos de diversos autores, e a nova edição de euOnça.

Crítico literário, colaborador do Caderno 2 e professor de literatura hispano-americana na Universidade Federal de São Carlos, Wilson Alves-Bezerra fez sua estreia na ficção este ano com Histórias Zoófilas e Outras Atrocidades (Oitava Rima; R$ 30). Ele participa de uma sessão de autógrafos a partir das 19 horas, na Casa das Rosas (Av. Paulista, 37). Ao mesmo tempo, será lançado o terceiro número da revista literária euOnça (Medita; R$ 15), com textos autorais, traduções inéditas e ilustrações.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O documentário Elena fez sucesso em 2013. Agora, o delicado filme de Petra Costa sobre sua irmã que se suicidou em Nova York em 1990 ganha um livro. Editado pelos escritores Michel Laub e Joca Reiners Terron, Um Livro Para Elena (Arquipélago, R$ 49,90), traz depoimentos, entrevista com a diretora, reportagem, cronologia, imagens e o roteiro do filme. Há textos dos editores e ainda de nomes como João Moreira Salles, Nicolau Sevcenko, Eliane Brum, Emilio Fraia, Marcela Antelo, Edmundo Desnoes, Ivana Bentes, Sérgio Lüdtke, Carlos Estellita-Lins, Cláudia Laitano e Cadão Volpato. O lançamento está marcado para as 19 horas, na Livraria do Espaço (Rua Augusta, 1475).