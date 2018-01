Conceição Evaristo explora suas origens em exposição em São Paulo

Abre nesta quarta-feira, 3, para convidados, a Ocupação Conceição Evaristo, no Itaú Cultural, em São Paulo – a 34.ª mostra da série explora a história e o trabalho da escritora mineira, que hoje vive em Maricá, no Rio. Doutora em literatura comparada pela Universidade Federal Fluminense (UFF), Conceição também é uma das curadoras da exposição – que coloca à vista originais, fotos, cartas antigas, objetos pessoais e instalações audiovisuais. A exposição fica aberta ao público entre esta quinta-feira, 4, e o dia 18 de junho, e é gratuita.

Conceição completou 70 anos em novembro do ano passado – nascida numa família com condições financeiras desfavoráveis numa favela de Belo Horizonte, ela ressalta que sua história de sucesso é a exceção que confirma a regra. “Aos 70, estou superfeliz. Mas a minha história pessoal é uma história perigosa, porque há uma ilusão. A sociedade brasileira cria oportunidade para uns e não para outros. A regra é cruel”, afirma. “Não quero que essa história seja analisada pelo ângulo da meritocracia, porque a meritocracia apazigua situações (de conflitos). Quero que as histórias de hoje levem as pessoas a pensar nos que ficam para trás.”

Tanto as posições públicas como sua obra nunca perderam de vista o coletivo, fator que ela pretende reafirmar com a Ocupação. “Quero que as pessoas ao verem a exposição quebrem com o imaginário de que as mulheres negras não são capazes. Cuidamos de pessoas, escrevemos, somos médicas, musicistas, filósofas, tudo que qualquer ser humano pode ser”, diz.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Na esteira da exposição, toda sua obra está sendo reeditada. Ponciá Vicêncio (2003) e Becos da Memória (2006), seus dois primeiros romances há tempos fora de circulação, foram relançados pela Pallas. Insubmissas Lágrimas de Mulheres (contos, 2011) e Poemas da Recordação e Outros Movimentos (2008) ganham novas edições pela Malê – que lançou também Histórias de Leves Enganos e Parecenças (2016).

Conceição diz estar trabalhando em novos livros. “Meu cotidiano é de quem lida com as coisas de casa, de quem sai para trabalhar, tenho que atender aos convites de exposição e debates, mas estou sentindo que no segundo semestre vou parar para escrever.” Nos planos, estão dois romances, um livro de contos e a organização de um livro de crítica literária analisando a representação da mulher negra na literatura brasileira.

A Ocupação Conceição Evaristo também terá uma programação de debates e apresentações artísticas (veja abaixo). Esta é a segunda mostra do ano da série – a primeira foi sobre Laura Cardoso –, que em 2017 vai homenagear só mulheres: a curadora de artes visuais Aracy Amaral, a psiquiatra Nise da Silveira e Inezita Barroso.

OCUPAÇÃO CONCEIÇÃO EVARISTO

Itaú Cultural. Av. Paulista, 149. 3ª a 6ª, das 9h às 20h; sáb., dom. e fer., das 11h às 20h. Grátis. 4/5 a 18/6.

PROGRAMAÇÃO

6/5, sábado, das 17h às 19h

Lançamento das novas edições. Na ocasião, a escritora venderá e autografará seus títulos já publicados.

6 e 7 de maio, sábado, às 20h, e domingo, às 19h / Sala Itaú Cultural

Recital Minas de Conceição Evaristo - Com Vera Lopes, Glau Barros, Alexandra Pessoa, Emillie Lapa e direção de Jessé Oliveira

10/5, quarta-feira, das 17h às 19h / Piso Paulista

Venda de livros da autora, que estará presente para autografa-los.

quarta-feira, das 19h às 21h / Sala Itaú Cultural

Sóis riscados no chão, lençóis aos ventos, Escrevivência e Ocupação - Masterclass com Conceição Evaristo, na qual ela fala sobre a sua vida, trabalho e obra.

24/5, quarta-feira, às 19h / Sala Itaú Cultural

Vozes-mulheres: múltiplas escrevivências de autoria africana e afro-diaspórica - Mesa com Conceição Evaristo e a professora de literatura brasileira da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), Constância Lima Duarte, a doutora em literatura comparada pela UFMG, Maria Nazareth Soares Fonseca, e a doutoranda em letras pela Universidade Estadual de Maringá (UEM), Rosangela A. Cardoso da Cruz.

31/5, quarta-feira, às 19h / Sala Itaú Cultural

Mulheres Negras: arte e militância - Mesa com Conceição Evaristo, a doutora em Educação pela USP Sueli Carneiro, a ativista, fundadora da Criola e diretora executiva da Anistia Internacional Brasil Jurema Werneck e a cineasta Yasmin Thayná.

10 3 11 de junho, sábado, às 20h, e domingo, às 19h / Sala Itaú Cultural

Canto de Vida e Obra - Espetáculo com a atriz Marilza Batista, a musicista Mariana Per, a dançarina Malú Avelar e os músicos Leo Carvalho, Ronaldo Gama e Renato Gama, que cantam e contam a vida e a obra de Conceição.

*

27/5, sábado, das 10h às 13h / Sala Vermelha

Encontro com professores Especial - Conceição Evaristo. Encontro conduzido pela própria Conceição com a proposta de discutir a diversidade social e étnica da sociedade brasileira por meio de textos literários. A autora também compartilha suas experiências

como escritora e professora da rede pública da cidade do Rio de Janeiro. Com inscrição prévia (50 vagas): de 23 a 26 de maio pelo site www.itaucultural.org.br Mais informações pelo telefone 2168-1876.

*

De 7 de maio a 18 de junho - Todos os domingos, às 17h / Piso -1

Mãos no barro: modelando histórias de Conceição - Vivência conduzida pelos educadores do Itaú Cultural, convida o público a entrar em contato com a obra de Conceição Evaristo criando figuras e objetos em argila. Duração aproximada - 90 minutos Com inscrição prévia (20 vagas): 30 minutos antes (Piso Térreo). Indicado para maiores de 10 anos. Com interpretação em Libras.