Companhia das Letras fica com parte do catálogo da Cosac Naify

A Cosac Naify, que encerra suas atividades no fim deste mês, depois de 20 anos no mercado editorial brasileiro, passará parte de seu catálogo para a Companhia das Letras. O acordo foi anunciado na tarde desta segunda-feira, 21.

Os títulos escolhidos pela editora de Luiz Schwarcz são das áreas de ficção literária, clássicos, antropologia e literatura infantojuvenil. A lista final, no entanto, será divulugada oportunamente, após anuência de autores e detentores de direitos autorais. As demais obras seguem sendo negociadas com outras editoras.

Ainda saem cinco livros este ano com o selo da Cosac Naify - todos eles livros de arte.

No dia 30 de novembro, Charles Cosac surpreendeu o mercado editorial ao anunciar, por decisão pessoal e com exclusividade ao Estado, que fecharia a editora que criou e que tanto influenciou o processo editorial no Brasil.