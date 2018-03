Comissão do Prêmio Jabuti desclassifica três obras finalistas

SÃO PAULO - A Comissão do Prêmio Jabuti, láurea literária mais importante do país, desclassificou em uma reunião extraordinária realizada nesta sexta-feira três obras finalistas.

As publicações desclassificadas foram As Horas de Kathatina, de Bruno Tolentino (Record), O Outono da Idade Média, de Johan Huizinga (Cosac Naify) e Itinerário de uma Falsa Vanguarda, de Antonio Arnoni Prado (Editora 34).

As três obras estavam inscritas em categorias diferentes; poesia, tradução e teoria/crítica literária, respectivamente. Foram selecionadas as seguintes obras para substituir as eliminadas:

Dois, de Érico Nogueira (É realizações Editora)

Estranho Interlúdio, de Alípio Correia de Franca Neto (Editora da USP)

Coleção Ciranda da Poesia, de Ítalo Moriconi (Eduerj)

Em nota, a Câmara Brasileira do Livro lamentou o acontecimento e afirmou que providências serão adotadas para evitar novos equívocos.