Com sarau de Karina Buhr, livraria inaugura terraço na Paulista

Para marcar a inauguração de seu terraço, que contará com a série Selva de Pedras, de coloridos painéis criados pelo quadrinista Caeto e que retratam o movimento da Cidade, a Livraria Martins Fontes (Av. Paulista, 509) terá, hoje, a partir das 18 horas, uma série de atrações.

A abertura será com uma apresentação do Quarteto de Cordas da Escola de Música do Estado de São Paulo. Às 19h30, haverá um sarau com a cantora e poeta Karina Buhr, autora de Desperdiçando Rima. Na sequência, pocket shows com as bandas 8080 e Macactus.

O terraço será usado como uma extensão do auditório, onde são realizados cursos e palestras.

Caeto, o artista convidado a criar os painéis para o espaço, é autor da HQ autobiográfica Memória de Elefante e da adaptação, também para quadrinhos, de A Morte de Ivan Ilitch.