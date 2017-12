Coletânea de contos de Clarice Lispetor ganha prêmio de tradução nos EUA

"Um tradução extraordinária de uma autora excepcional", foi dessa maneira que os juízes do Pen Translation Prize definiram The Complete Stories, uma coletânea de contos da escritora brasileira Clarice Lispector. Obra, que foi publicada em 2015 nos Estudos Unidos com tradução de Katrina Dodson, venceu o prestigiado prêmio concedido pela instituição Pen America.

O livro, organizado pelo pesquisador e biógrafo Benjamin Moser, especializado em Clarice Lispector, reúne, pela primeira vez num único volume, todos os contos.

A obra da autora de Feliz Aniversário e Felicidade Clandestina foi selecionada para o Pen Translation Prize e concorreu com livros de peso, como Crime e Castigo, de Dostoievski.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Em nota no site oficial do prêmio, os juízes explicam escolha unânime pela obra de Clarice Lispector ressaltando que as histórias da autora são diversas em tom, humor, perspectiva, assunto e peculiaridades e que a tradudora Katrina Dodson realizou um trabalho impressionante, captando essas diferenças com vivacidade e proporcionando um mergulho profundo e prazeroso no intelecto de Clarice Lispector.

Além de ter sido escolhida pelo The New York Times como um dos 100 melhores livros do ano de 2015, The Complete Stories esteve no ranking das 12 melhores capas do ano passado, na seleção do mesmo jornal.