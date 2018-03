Colecionador doa textos de Shakespeare a teatro Globe de Londres Um colecionador norte-americano vai doar edições raras das primeiras peças de Shakespeare ao Globe Theatre, de Londres, especializado na apresentação da obra do escritor. John Wolfson prometeu doar sua biblioteca de 450 textos de Shakespeare ao teatro, uma reconstrução do teatro em que Shakespeare apresentou suas peças, que fica situado no mesmo local do teatro elizabetano original, na margem do rio Tâmisa. Uma porta-voz do teatro disse que a coletânea de textos dos século 16, 17 e 18 tem "valor inestimável". Ela inclui um Primeiro Fólio completo de Shakespeare -- um volume de 900 páginas de suas obras publicado em 1623, que, na época, teria sido vendido por apenas 1 libra. Hoje sobrevivem apenas 200 cópias do volume, e exemplares em boas condições de conservação já foram vendidos por até 2,8 milhões de libras (4,39 milhões de dólares). Também fazem parte da coleção de Wolfson exemplares raros do Segundo, Terceiro e Quarto Fólios de Shakespeare. Existem poucas cópias do Terceiro Fólio, segundo o teatro, porque a maioria foi destruída no grande incêndio que devastou Londres em 1666. Agora o Globe vai procurar levantar fundos para construir uma nova biblioteca e centro de estudos para abrigar a doação, que vai receber após a morte de Wolfson. O colecionador, que está na casa dos 60 anos, começou a colecionar os textos na década de 1970. Ele também vai doar ao teatro edições primeiras de obras de contemporâneos de Shakespeare, como Ben Jonson, Christopher Marlowe e John Lyly. Ele disse que decidiu fazer a doação para que sua coleção não seja fragmentada. "Eu me considero afortunado por ter encontrado para meus livros um lugar tão apropriado quanto o Globe", disse ele. "Aqui a coleção que eu formei poderá permanecer junta e será usada com grande proveito por estudantes, acadêmicos e educadores de gerações vindouras."