Clássicos de Star Wars são relançados em HQs

A editora Planeta DeAgostini anunciou o lançamento da coleção Comics Star Wars, presente nas bancas do País a partir deste mês. São 70 fascículos em capa dura, reunindo histórias de HQs que formam o conhecido Universo Expandido da saga cinematográfica criada por George Lucas, ou seja, histórias que vão além do que foi contado nos seis filmes lançados até o momento.

Todos os encadernados reúnem as histórias mais importantes sobre os personagens adorados como Luke Skywalker, Princesa Leia e Han Solo ao longo dos últimos 35 anos – e isso inclui os períodos nos quais as histórias de Star Wars eram publicadas por diferentes editoras, como Marvel e Dark Horse.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Cada edição traz 200 páginas coloridas e vem com capa dura. Elas serão lançadas de forma quinzenal até a 11ª semana e, então, passam a chegar às bancas com um intervalo de uma semana. O preço também varia: a primeira edição sai por R$ 9,99, a segunda por R$ 22,99 e a partir da terceira, R$ 34,99. É possível fazer uma assinatura no site da editora.

Depois que a Disney comprou a Lucasfilm, empresa comandada por Lucas e responsável por gerir tudo o que fosse relacionado a Star Wars, o Universo Expandido, e suas décadas de contribuição para a formação da massificação da saga, foi colocado para escanteio. A Disney passou a dividir tudo o que foi lançado (livros e HQs) entre histórias oficiais, que voltam a ser lançadas em 2015, e o tal Universo Expandido – estas histórias a partir de agora devem ser consideradas pelos fãs como lendas dentro da cronologia oficial.

De qualquer forma, os encadernados da DeAgostini brincam entre os dois universos, as histórias dos cinemas e a criação de autores contratados pelas editoras, na época, para criar dentro do universo de Lucas. O primeiro volume, chamado Clássicos 1, por exemplo, tem início em Star Wars: Episódio IV – Uma Nova Esperança, longa lançado em 1977, e vai até os acontecimentos posteriores ao filme, como os destinos de Skywalker, Solo e Leia após a destruição da primeira Estrela da Morte, poderosa arma do Império Galáctico capaz de destruir planetas inteiros.

Novo filme. Star Wars está prestes a voltar aos cinemas, o trio de atores da primeira fase e, desta vez, longe da supervisão de Lucas – o que provoca alívio dos fãs que não gostaram da nova trilogia, entre 1999 e 2005. A direção ficará por conta de J.J. Abrams e chegará aos cinemas em 2016.