Cinema e homenagem a Ariano Suassuna na Fliporto

Se, para muitos, existe um embate entre livros e filmes, a 10ª edição da Festa Literária Internacional de Pernambuco (Fliporto) quer provar o contrário. O evento tem como tema “literatura é coisa de cinema” e pretende mostrar a íntima relação entre as duas artes. Além dessa discussão, o festival, que começa nesta quinta-feira, 13, e vai até o próximo dia 16, em Olinda, também traz atrações e debates em torno das obras dos três homenageados neste ano: Ariano Suassuna, Raimundo Carreiro e Adriana Falcão.

A abertura da Fliporto contará com a presença da escritora Lya Luft em uma reflexão sobre os valores da vida. Mas o último dia do evento é um dos mais aguardados, pois será todo dedicado a Suassuna, morto este ano. Adriana e Carreiro irão participar das palestras e debates da obra do consagrado escritor.

A sede da Fliporto será no Campo de São Bento, em Olinda, e se divide em três áreas principais: o Congresso Literário, a Fliporto Criança e a Feira de Livros, uma para cada um dos homenageados. A programação dos dias 14 ao 16 é gratuita, mas para participar do Congresso Literário, é preciso se inscrever antes pelo site da Festa.