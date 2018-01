Cientista político Vamireh Chacon vence Prêmio Machado de Assis da ABL

A Academia Brasileira de Letras anunciou nesta segunda-feira, dia 7, os ganhadores de seus prêmios literários para obras publicadas em 2013. O Prêmio Machado de Assis, no valor de R$ 100 mil, foi dado ao cientista político, pesquisador e professor pernambucano Vamireh Chacon pelo conjunto da obra.

Chacon é autor de títulos como A Grande Ibéria - Convergências e Divergências de uma Tendência (Unesp) eGlobalização e Estados Transnacionais - Relações Internacionais no Século XXI (Senac SP), entre outras.

A entrega será no dia 17 de julho, no Petit Trianon, sede da ABL. Além dele, foram premiados, com R$ 50 mil cada um, poetas, ficcionistas, autores de livros infantojuvenis, tradutores, historiadores, cineastas e críticos - João Cezar de Castro Rocha, colaborador do Caderno 2, foi o premiado.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Confira a lista:

Poesia: Gabriel Nascente, por A Biografia da Cinza

Ficção (romance, teatro e conto): Luiz Vilela, por Você Verá

Ensaio e Crítica Literária: João Cezar de Castro Rocha, por Machado de Assis: Por Uma Poética da Emulação

Literatura Infantojuvenil: Tatiana Salem Levy, por Tanto Mar, e Mirna Pinsky, por Um Menino, Sua Amiga, um Fichário e Dois Preás

Tradução: Safa Jubran, por E Nós Cobrimos Seus Olhos

História e Ciências Sociais: Lilia Moritz Schwarcz, por A Batalha do Avaí

Cinema: Matthew Chapman e Julie Sayres, pelo roteiro do filme Flores Raras