Cidade italiana ganha parque literário dedicado a Dante Alighieri

RAVENNA, Itália - Começa a tomar forma na cidade de Ravenna, no norte da Itália, o parque literário dedicado ao poeta Dante Alighieri (1265-1321), autor de A Divina Comédia.

Nascida em 2014 com a proposta de criar um itinerário pelos lugares frequentados pelo escritor no município, a iniciativa foi apresentada oficialmente na última sexta-feira, 10, sob o nome de "Parque Literário Terras de Dante".

O projeto será tocado por um comitê científico presidido pelo professor Ivan Simonini, um dos maiores estudiosos italianos da obra do poeta florentino. "O parque é um trem que viaja em duas linhas, a cultural e a turística. O objetivo é construir um turismo culto de massa", declarou.

O parque urbano prevê a criação de um roteiro pelos lugares relacionados a Dante em Ravenna, estudos para reconstituir o verdadeiro rosto do poeta e um percurso ligado a Pier Damiani, o santo do 21º canto do "Paraíso", a terceira parte da Divina Comédia.

"Está se aproximando o 700º aniversário da morte de Dante, em 2021. Em 2017, desenvolveremos ainda mais nossa atividade, trazendo cada vez mais pessoas para conhecer Ravenna, a Emilia-Romana dantesca e os lugares que Dante citou em sua obra", disse o ex-deputado Giuseppe Chicchi, também integrante do comitê.

Apesar de profundamente identificado com Florença, onde nasceu, Dante passou seus últimos três anos de vida em Ravenna, cidade que abriga sua sepultura - também há um túmulo dedicado ao poeta na Basílica de Santa Croce, na capital da Toscana, mas vazio.

Até hoje não se sabe direito quais motivos teriam levado o poeta a abandonar Verona, onde vivia anteriormente, para se mudar para Ravenna.