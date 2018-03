Chico Buarque lê segundo trecho de 'O Irmão Alemão'

O primeiro romance de Chico Buarque desde que o seu Leite Derramado levou o Jabuti de Livro do Ano em 2010, O Irmão Alemão, chega às livrarias no próximo dia 14 de novembro, sexta-feira. A editora do escritor e compositor, a Companhia das Letras, faz mistério sobre a temática do livro, mas divulgou vídeos do escritor lendo trechos da nova obra. O segundo saiu nesta segunda-feira, 10 (veja abaixo).

Chico estreou na literatura no Suplemento Literário de O Estado de S. Paulo em 1966, com o conto Ulisses. Sua produção literária tem sido um pouco mais regular desde 1991, ano de Estorvo, seguido de Benjamin (1995), Budapeste (2003) e Leite Derramado (2010). O Irmão Alemão já está em pré-venda em algumas lojas.