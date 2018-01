Chico Buarque e Cristovão Tezza são finalistas do Prêmio São Paulo de Literatura

O Prêmio São Paulo de Literatura divulga hoje os 21 finalistas de sua oitava edição. Entre os 10 indicados ao prêmio de Melhor Livro de Romance do Ano, estão Alberto Mussa (A Primeira História do Mundo, Record), Antônio Xerxenesky, (F. ,Rocco) e Silviano Santiago (Mil Rosas Roubadas, Companhia das Letras) – veja a lista completa abaixo. Os livros concorrem ao prêmio de R$ 200 mil na categoria.

Sete obras disputarão R$ 100 mil na categoria Melhor Livro de Romance do Ano – Autor Estreante com mais de 40 anos, entre elas, Bonecas Russas, de Eliana Cardoso (Companhia) e Contagem Regressiva, de Vanessa Maranha (Selo Off Flip). Quatro livros estão concorrendo a outros R$ 100 mil na categoria Melhor Livro de Romance do Ano – Autor Estreante com menos de 40 anos, como Samba em Mim, de Caio Yurgel (Saraiva Benvirá) e O Doente (André Viana (Cosac Naify).

Todos os livros foram publicados pela primeira vez em 2014. Entre todas as categorias, a editora líder em indicações é a Record, com seis obras. Cosac Naify e Companhia das Letras têm quatro, a Rocco tem três e Patuá, Intrínseca, Saraiva Benvirá e o Selo Off Flip tem um livro indicado cada. Estão na disputa autores de dez estados.

Com valor total de R$ 400 mil, o Prêmio São Paulo de Literatura é o maior do País em valor individual.

Veja a lista completa de finalistas:

MELHOR LIVRO DE ROMANCE DO ANO 2014

Alberto Mussa – A Primeira História do Mundo (Record)

Antônio Xerxenesky – F (Rocco)

Chico Buarque – O Irmão Alemão (Companhia das Letras)

Cristovão Tezza – O Professor (Record)

Estevão Azevedo – Tempo de Espalhar Pedras (Cosas Naify)

Evandro Affonso Ferreira – Os Piores Dias da Minha Vida Foram Todos (Record)

Heloisa Seixas – O Oitavo Selo (Cosac Naify)

João Anzanello Carrascoza – Caderno de um Ausente (Cosac Naify)

Silviano Santiago – Mil Rosas Roubadas (Companhia das Letras)

Socorro Acioli – A cabeça de Santo (Companhia das Letras)

MELHOR LIVRO DO ANO DE ROMANCE – AUTOR ESTREANTE + 40 ANOS

Eliana Cardoso – Bonecas Russas - (Companhia das Letras)

Elisa Lucinda – O Cavaleiro do Nada, Fernando Pessoa (Record)

Heliete Vaisman – O Cisne e o Aviador (Rocco)

Micheliny Verunschk – Nossa Teresa- Vida e Morte de uma Santa Suicida (Patuá)

Míriam Leitão – Tempos Extremos (Intrínseca)

Rodrigo Garcia Lopes – O Trovador (Record)

Vanessa Maranha – Contagem Regressiva (Selo Off Flip)

MELHOR LIVRO DO ANO DE ROMANCE – AUTOR ESTREANTE ATÉ 40 ANOS

André Viana – O Doente (Cosac Naify)

Caio Yurgel – Samba em mim (Saraiva | Benvirá)

Débora Ferraz – Enquanto Deus Não Está Olhando (Record)

Mariana Portella - O Outro da Sombra (Rocco)