Chelsea Clinton publicará livro infantil com histórias de 13 mulheres

Chelsea Clinton, filha da ex-candidata democrata à Presidência dos EUA Hillary Clinton, disse nesta quinta-feira, 16, que vai publicar um livro infantil com histórias de 13 mulheres na história norte-americana que "não aceitaram um não como resposta".

A filha do ex-presidente dos Estados Unidos Bill Clinton disse à publicação Entertainment Weekly, e mais tarde confirmou em sua conta no Twitter, que o livro ilustrado será lançado em 30 de maio.

O título, She Persisted (Ela Persistiu), refere-se à tentativa por parte do líder da maioria do Senado dos EUA, Mitch McConnell, de silenciar a colega democrata Elizabeth Warren durante um discurso.

O republicano McConnell disse que Warren teria violado uma norma constitucional pelo tempo do discurso e, embora tenha sido avisada sobre o fato, "ela persistiu". A frase tornou-se um grito de guerra para o movimento pelos direitos das mulheres.

"A perseverança mudou o curso da história, estou animada por compartilhar em 30 de maio as histórias de meninas e mulheres que não aceitaram um não como resposta", disse Chelsea Clinton, de 37 anos, no Twitter.

Entre as 13 histórias estão a da escritora e ativista surda e cega Helen Keller, a juíza Sonia Sotomayor, a ativista pela liberdade dos escravos Harriet Tubman e a política republicana Margaret Chase Smith. O livro vai incluir uma personagem surpresa, de acordo com a Entertainment Weekly.