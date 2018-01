Casa do Papel revela artistas selecionados para residência gráfica na Flip

Iniciativa inédita, a residência gráfica que será realizada pela Casa do Papel no período da Festa Literária Internacional de Paraty, entre os dias 26 e 30, já escolheu seus quatro artistas.

São eles: Daniela Avelar, artista visual e pesquisadora, de São Paulo; Henrique Martins, arquiteto e designer gráfico, de Curitiba; João Montanaro, ilustrador e quadrinista, de São Paulo; e Vânia Medeiros, artista visual e editora independente da Bahia, mas que vive aqui.

As inscrições ficaram abertas durante uma semana e mais de 200 artistas se candidataram a uma das vagas. Os selecionados passarão cinco dias na casa e, sob a coordenação de Gustavo Piqueira, farão um livro com crônicas de Lima Barreto, o escritor homenageado desta edição do festival. Da concepção do volume à encadernação, tudo será feito na casa, que hospedará os artistas. O lançamento será no último dia do evento.

Outros lançamentos serão feitos ali. No sábado, por exemplo, haverá sessão de autógrafos com Paloma Vidal (Ensaio de Voo), Natalia Borges Polesso (Amora) e Yuri Pires (A Pedra).

A Casa do Papel é uma iniciativa da editora Lote 42 em parceria com a fabricante italiana de papel Fedrigoni, a Associação Brasileira de Encadernação e Restauro e o Istituto Europeo.

A programação é vasta e inclui oficinas gratuitas – para crianças, inclusive – no período da manhã, com inscrições prévias. Entre os temas, encadernação, xilogravura, design de livros e editoração.

Nas tardes, serão realizados lançamentos de livros, conversas, distribuição de zine e o que os organizadores estão chamando de experiências gráficas: impressores, encadernadores e designers estarão à disposição do público para ensinar técnicas de serigrafia, tipografia, encadernação e carimbos. Para essa atividade, não é preciso se inscrever antes.

À noite, o público poderá assistir a documentários, como Massao Ohno: Poesia Presente, além de shows de Daniel Medina, Felipe Antunes e Luiz Gabriel Lopes.

Também será possível ver uma versão pocket da exposição Primeiras Impressões – O Nascimento da Cultura Impressa e Sua Influência na Criação da Imagem do Brasil, de Gustavo Piqueira – a versão completa está no Museu da Casa Brasileira.