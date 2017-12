Casa de leilões exibe novo livro de J.K. Rowling Os leiloeiros da casa Sotheby's exibiram nesta semana uma cópia rara do livro "The Tales of Beedle the Bard", de J.K. Rowling, que será leiloada para fins beneficentes em 13 de dezembro, com a previsão de ser arrematada por até 100 mil dólares. Encadernado em couro marrom e decorado com uma caveira e pedras-de-lua prateadas, o livro é uma coleção manuscrita de contos de fada mencionada no último livro da saga da autora sobre o jovem mago Harry Potter. Dos cinco contos de fada que contém, apenas um -- "The Tale of the Three Brothers" (Conto dos Três Irmãos) -- é relatado em "Harry Potter e as Relíquias da Morte". Rowling, autora da série que já vendeu mais de 350 milhões de cópias e a transformou na primeira escritora bilionária, deu de presente as outras seis cópias do livro. O comprador da cópia a ser leiloada não terá direitos autorais, e a reprodução do livro será proibida. A renda do leilão será revertida à organização beneficente infantil presidida por Rowling.