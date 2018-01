Casa Branca divulga lista de livros que Obama lerá no verão

Um dia após o presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, ter publicado na sua conta no Twitter a sua já tradicional playlist para o verão norte-americano, a Casa Branca divulgou a lista de livros que o mandatário pretende ler durante as suas férias na ilha de Martha Vineyard, em Massachusetts, que já estão quase na metade.

A seleção conta com cinco obras, entre romances best-sellers e livros de memórias. Um deles é The Underground Railroad, de Colson Whitehead, que conta a história de Cora, uma escrava em uma plantação de algodão nos Estados Unidos, e da sua fuga, onde ela passa a encontrar vários universos e personagens diferentes.

Já Barbarian Days: A Surfing Life se trata de um livro de memórias do escritor Wlliam Finnegan sobre sua paixão pelo surfe e suas experiências sobre o esporte.

Em H for Hawk, outro livro de memórias, a autora Helen Macdonald conta como foi treinar um filhote de gavião, sendo que a ave de rapina era uma modo para a escritora superar a morte súbita e inesperada do seu pai, o famoso fotojornalista Alisdair Macdonald.

A lista ainda conta com Seveneves, um livro de ficção-científica publicado no ano passado que aborda os esforços que são feitos para salvar a espécie humana após uma série de eventos apocalípticos, como a desintegração da Lua, acontecerem.

E por fim, a seleção também conta com The Girl on the Train, de Paula Hawkings, que conta a história de Rachel, uma mulher que se vê fisicamente e emocionalmente envolvida em uma investigação de assassinato por causa das coisas que viu durante sua viagem diária de trem.