Cartografia humana feita com honestidade Em seu quarto romance, a londrina Zadie Smith ajoelha-se no asfalto da cidade, cola o ouvido no chão e, a partir do que escuta, traça uma bela cartografia humana. Desde o título, NW se refere a uma região específica da capital inglesa (Noroeste) e acompanha seus personagens enquanto eles se afastam e se aproximam uns dos outros, de si próprios e, acima de tudo, do passado tornado comum pelo lugar.