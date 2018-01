Caderno de anotações de Francis Ford Coppola sobre 'O Poderoso Chefão' vai virar livro

O cineasta Francis Ford Coppola vai publicar um livro com todas as anotações que fez durante o processo de produção e gravação de O Poderoso Chefão (1972). The Godfather Notebook será lançado em novembro pela editora Regan Arts em duas versões: uma de luxo, limitada, que será vendida a US$ 250, e outra comercial, que custará US$ 50.

O livro de 720 páginas vai reproduzir os manuscritos do diretor, com suas anotações sobre a produção e suas divagações sobre o filme, numa amostra de seu processo criativo. Coppola assina a apresentação do volume.

Entre os materiais iconográficos, fotos raras do making of de O Poderoso Chefão - vencedor do Oscar e uma adaptação do romance de Mario Puzo.