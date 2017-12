Bruxa cantora de Harry Potter estrela novo conto de J. K. Rowling

J. K. Rowling voltou a surpreender os fãs. A escritora publicou ontem mais um conto no seu site Pottermore. Dessa vez, entretanto, a personagem principal da história é a bruxa cantora Celestina, citada diversas vezes nos livros da saga Harry Potter.

No texto, Rowling esclarece algumas dúvidas sobre o início da carreira da personagem considerada "uma sensação internacional da música". Além da história, a autora também divulgou um áudio com a faixa You Stole my Cauldron but You Can't Have My Heart (Você roubou meu caldeirão, mas não pode ter meu coração).

A canção foi gravada por Celestina Warbeck and the Banshees, grupo que se apresenta ao vivo diariamente na atração Beco Diagonal, do parque The Wizarding World of Harry Potter, em Orlando, Estados Unidos. Rowling já chegou a afirmar que Celestina era uma de suas personagens favoritas em toda a saga.

Em julho, a escritora já havia publicado no site uma outra história destinada aos fãs da série. No conto, Harry aparece prestes a completar 34 anos, na final da Copa do Mundo de Quadribol, ao lado de sua família e dos velhos amigos, Rony e Hermione.

O texto também mostra que Rony é agora gerente da loja de bugigangas da família, enquanto Hermione é uma servidora do alto escalão do Ministério da Magia.