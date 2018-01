Bob Dylan vai enviar discurso para ser lido na cerimônia do Nobel; Patti Smith vai tocar

ESTOCOLMO - Laureado com o Prêmio Nobel de Literatura, Bob Dylan irá entregar um discurso e a também compositora e cantora norte-americana Patti Smith irá interpretar uma de suas canções mais conhecidas para compensar sua ausência nas celebrações do prêmio em Estocolmo, informou nesta segunda-feira, 5, o organismo de concessão da honraria.

Smith, que também é escritora, vai cantar A Hard Rain's A-Gonna Fall no banquete do Nobel em 10 de dezembro, ocasião na qual o discurso de Dylan será lido, disseram os organizadores do Prêmio Nobel no Twitter.

Logo depois de ser honrado com o prêmio equivalente a US$ 870 mil, Dylan disse que aceitaria a honraria, mas que não compareceria à cerimônia na capital da Suécia.

A agência de notícias local TT disse que o discurso será lido por Horace Engdahl, membro da Academia Sueca.

Entre os outros premiados que não estiveram presentes à celebração estão o britânico Harold Pinter e a austríaca Elfriede Jelinek.