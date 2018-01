Bob Dylan recebe o Prêmio Nobel de Literatura... e a repercussão nas redes sociais é enorme

O fato de Bob Dylan ter levado o Prêmio Nobel de Literatura de 2016 causou uma discussão apaixonada entre fãs, ouvintes, leitores, acadêmicos, escritores, músicos... todo mundo quer entender o que aconteceu nesta quinta-feira, 13. Apesar de o nome de Dylan figurar perto do topo das listas de apostas nos últimos anos, era difícil prever esse movimento da Academia Sueca.

Mas agora os fatos estão colocados, e a discussão está boa. Veja alguma das repercussões até agora:

Mick Jagger, vocalista dos Rolling Stones:

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

"Parabéns ao Bob pelo Prêmio Nobel! Que grande conquista."

Congratulations Bob for getting the Nobel prize. What an achievement !@bobdylan — Mick Jagger (@MickJagger) 13 de outubro de 2016

Leonard Cohen, cantor e compositor:

"Dar o Nobel a Dylan é como dar uma medalha ao Monte Evereste por ser a montanha mais alta."

Tom Waits, cantor e compositor:

"É um grande dia para a literatura e para Bob quando um mestre de sua forma original é celebrado. Antes de que poemas épicos e contos fossem escritos, eles migravam nas brisas das vozes humanas, e nenhuma voz é maior do que a Dylan."

Bruce Springsteen, cantor e compositor:

“Dylan é o pai do meu país. Seus discos foram a primeira vez em que me lembro ser exposto a uma visão verdadeira de onde vivo."

Salman Rushdie, escritor:

"De Orfeu a Faiz, canção e poesia sempre estiveram estreitamente vinculadas. Dylan é o brilhante herdeiro da tradição do bardo. Excelente eleição."

From Orpheus to Faiz,song & poetry have been closely linked. Dylan is the brilliant inheritor of the bardic tradition.Great choice. #Nobel — Salman Rushdie (@SalmanRushdie) 13 de outubro de 2016

Joyce Carol Oates, escritora:

"Escolha original e inspirada. Sua música e letras sempre pareceram, no sentido mais profundo, 'literárias'."

Asked about Nobel for Dylan: inspired & original choice. his haunting music & lyrics have always seemed, in the deepest sense, "literary." — Joyce Carol Oates (@JoyceCarolOates) 13 de outubro de 2016

Pierre Assouline, escritor:

"O nome de Dylan foi citado nestes últimos anos, mas sempre se pensou que se tratava de uma brincadeira. Ter atribuído a ele o Nobel de Literatura é lamentável. Gosto de Dylan, mas ele não tem obra. A Academia sueca se ridiculariza. É denigrativo para os escritores".

Irvine Welsh, escritor:

"(A decisão da Academia resulta de) nostalgia deslocada saída das próstatas rançosas de um grupo de hippies senis".

I'm a Dylan fan, but this is an ill conceived nostalgia award wrenched from the rancid prostates of senile, gibbering hippies. — Irvine Welsh (@IrvineWelsh) 13 de outubro de 2016

Marcelo Rubens Paiva, escritor:

"O Nobel homenageia nossos poetas do cotidiano...."

Xico Sá, jornalista e escritor:

"L.Cohen, tb romancista, merecia igualmente o Nobel. Mas ficou em boníssimas mãos. Viva Bob Dylan"

L.Cohen, tb romancista, merecia igualmente o Nobel. Mas ficou em boníssimas mãos. Viva Bob Dylan — xico sá (@xicosa) 13 de outubro de 2016

Stephen King, escritor:

"Estou estático que Bob Dylan ganhou o Nobel. Um acontecimento grande numa temporada de tristeza e imoral."

I am ecstatic that Bob Dylan has won the Nobel. A great and good thing in a season of sleaze and sadness. — Stephen King (@StephenKing) 13 de outubro de 2016

Gary Shteyngart, escritor:

"Eu não tenho nada contra Dylan. Só concordo com o comitê do Nobel que livros são meio nojentos."

By the way, I have nothing against Dylan. I just agree with the Nobel committee that books are kinda gross. https://t.co/Q2RGm3VYdJ — Gary Shteyngart (@Shteyngart) 13 de outubro de 2016

Mary Karr, escritora:

"O que a música deu a Dylan além de um bando de hippies reclamando quando ele virou elétrico, ou meio que de Jesus. Bem vindo ao lado escuro da estrada."

Also what did music ever get #Dylan but a bunch of hippies whining when he went electric or Jesus-y. Welcome to the dark end of the street — Mary Karr, Author (@marykarrlit) 13 de outubro de 2016

Michelle Bachelet, presidente do Chile:

"Que alegria o prêmio Nobel de Literatura para Bob Dylan! Muitas e gratas lembranças de minha adolescência estão associadas a sua música."

¡Qué alegría el premio Nobel de Literatura para Bob Dylan! Muchos y gratos recuerdos de mi adolescencia están asociados a su música. — Michelle Bachelet (@mbachelet) 13 de outubro de 2016

Billy Bragg, cantor:

"Sim, dançar sob o céu de diamante com uma mão livre saudando."

"Yes to dance beneath a diamond sky with one hand waving free..." for this alone Bob Dylan deserves the Nobel Prize https://t.co/62ZXuabPpb — Billy Bragg (@billybragg) 13 de outubro de 2016

Mick Hucknall, vocalista do Simply Red:

"Não há um artista musical na Terra que mereça mais o #PremioNobel que Bob Dylan. Sua poesia e sua melodia mudaram a sociedade."

Philip Pullman, escritor:

"Como resultado poderia se abrir o prêmio à ficção de gênero bem como ao tipo 'literário'."

Bob Dylan is a great choice for the Nobel Prize. One result might be to open the prize to genre fiction as well as the 'literary' sort. — Philip Pullman (@PhilipPullman) 13 de outubro de 2016

Alain Mabanckou, escritor:

"Os puristas e outros amargos vão rasgar as suas roupas, denunciarão a degeneração do espírito do Nobel, mas me alegro de que se reconheça também a literatura na Palavra - no sentido poético do termo - em tempos em que muitos artistas pensam ser dispensados da exigência de fundo e forma em sua criação."

L'Americain Bob Dylan, Prix Nobel de littérature 2016. pic.twitter.com/Y8gIuyWxdz — Alain Mabanckou (@amabanckou) 13 de outubro de 2016

James Woods, ator:

"É tão merecido. Ele é o poeta da minha geração.

#BobDylan winner of 2016 Nobel Prize in literature /// This is so deserved. He is the poet laureate of my generation https://t.co/5wRvxLiavo — James Woods (@RealJamesWoods) October 13, 2016

Chris Hadfield, astronauta e fã de David Bowie:

"Parabéns, Bob Dylan! Sua clareza e poesia continuam a me inspirar."

Congratulations, Bob Dylan! Your clarity and poetry continues to inspire me. pic.twitter.com/CmXptk6NYq — Chris Hadfield (@Cmdr_Hadfield) October 13, 2016

Steve Van Zandt, cantor e compositor:

"Você fez as nossas vidas melhores. Obrigado pelo aviso do que estava por vir (Subterranean Homesick Blues)"

Congratulations Bob! You made all our lives better. Thank you for the warning about what was to come (Subterranean Homesick Blues)@bobdylan https://t.co/yfBXEQ5hF1 — Stevie Van Zandt (@StevieVanZandt) October 13, 2016

Jeff Daniels, ator:

"Bob Dylan ganha o Prêmio Nobel de Literatura. Sim. Sim. Sim."