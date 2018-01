Bloomsday 2017 terá leituras, conferências e até um velório para Finnegan

Todos os anos, no dia 16 de junho, fãs do escritor James Joyce (1882–1941) – leitores, pesquisadores e tradutores – se reúnem ao redor do mundo para festejar o Bloomsday. Foi neste dia que o escritor irlandês situou seu romance mais famoso, Ulysses, protagonizado por Leopold Bloom.

Em São Paulo, a programação começa às 18h desta sexta-feira, 16, na Casa Guilherme de Almeida, e continua no sábado, na Casa das Rosas. Entre uma atração e outra, links diretos com o Bloomsday de Florianópolis, que valorizará as vozes negras e LGBT, e transmissão de fotos e vídeos enviados por Dirce Waltrick do Amarante e Sérgio Medeiros, tradutores de Joyce que, neste ano, decidiram passar o Bloomsday em Dublin, o principal palco da festa que mistura literatura, música, dança e uísque.

O tema da edição paulistana será Joyce, Lira e Delírio e a novidade, conta Marcelo Tápia, diretor das duas instituições, poeta e tradutor que participa do Bloomsday desde que ele foi criado por Haroldo de Campos, em 1988 – primeiro como espectador e desde 1992 como um dos organizadores –, será a celebração do Velório de Finnegan / Forró do Finnicius na área externa da Casa das Rosas.

“Baseado na ideia de Finnegans Wake, que vem de uma canção tradicional e fala sobre um pedreiro que cai da escada, é dado como morto e ressuscita por causa do uísque que é derramado nele, vamos fazer uma festa com caixão, boneco e humor”, explica Tápia. Começa às 19h45 do sábado, logo após o workshop de dança irlandesa (19h30), e contará, também, com leitura, música e dança. Outro destaque será a conferência Joyce Era Louco?, de Donaldo Schüller, tema do livro que ele acaba de lançar. Começa às 18h.

Quem escolher participar da festa da Casa Guilherme de Almeida, hoje, também terá a oportunidade de ouvir, mas brevemente, Schüller, que entrará ao vivo, de Florianópolis, às 18h. Além disso, serão feitas leituras de trechos de Ulysses em várias línguas, a partir das 19h45. Entre os tradutores convidados, estão Aurora Bernardini (russo), Flávio Ricardo Vassoler (italiano) e Simone Homem de Mello (alemão). Na sequência, pocket show com Cid Campos e Felipe Ávila e, no encerramento, às 21h, apresentação da banda de música irlandesa Tunas.

Programação

16 de junho, na Casa Guilherme de Almeida (Rua Cardoso de Almeida, 1943): 'Telêmaco e Circe'

18 h: Links diretos com o Bloomsday de Porto Alegre, com breve conversa com Donaldo Schüler, e com Dublin para conversa com Dirce Waltrick do Amarante e Sérgio Medeiros

18h30: Abertura, por Marcelo Tápia

19h: Breve palestra de Donny Correia sobre o filme O retrato do artista quando jovem (1977), de Joseph Strick

19h15: Leitura de um fragmento do episódio “Telêmaco”, de Ulysses, por Ivan de Campos

19h25: Leitura dramática de fragmento do episódio “Telêmaco”, de Ulysses, com os atores Carlos Rahal e Neto Mahnic

19h45: Leituras de fragmentos de Ulysses em vários idiomas por Aurora Bernardini (russo), Flávio Ricardo Vassoler (italiano), Simone Homem de Mello (alemão), Fares Saeb, Alzira Allegro, Tereza Jardini, Sarolta Kobori, João Eduardo Hidalgo e Chloé Bernabé di Rollo, entre outros

20h15: Link direto com performances do Bloomsday de Florianópolis, organizadas por Clelia Mello e alunos da UFSC.

20h25: Pocket-show com o cantor e compositor Cid Campos e o músico Felipe Ávila

21h: Encerramento, com apresentação da banda de música irlandesa TUNAS, acompanhada de dança irlandesa, por Letícia Pires e convidadas

17/6, na Casa das Rosas (Avenida Paulista, 37): Forró do Finnicius

18h: “Joyce era louco?” – Conferência do escritor e tradutor Donaldo Schüler

19h: Leitura de fragmentos de Finnegans Wake por Marcelo Tápia, Donny Correia e Ivan de Campos

19h15: Exibição de fragmento do filme Finnegans Wake (1967), da diretora Mary Ellen Bute

19h30: Workshop de dança irlandesa, com Letícia Pires e dançarinas convidadas

19h45: Celebração do “Velório de Finnegan / Forró do Finnicius”, com música e dança tradicional irlandesa, pela banda TUNAS e grupo de dançarinas