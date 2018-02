Billy Idol promete 'drogas, álcool e mulheres' em autobiografia

O roqueiro punk britânico Billy Idol está escrevendo uma autobiografia e promete não esconder detalhes sobre drogas, bebidas e mulheres.

Idol disse que ele mesmo vai escrever seu livro de memórias, "Dancing With Myself" - o título é o mesmo de um single de sucesso dele dos anos 1980 -, que será lançado no final de 2011 ou início de 2012 pela editora Touchstone, uma divisão da Simon & Schuster.

"A vida me deu uma chave de ouro quando eu me apaixonei pelo rock'n'roll", disse Idol em comunicado em seu site na Internet.

"O mundo se abriu à minha frente, com todas suas boas oportunidades, mas também todas as tentações possíveis - drogas, álcool, mulheres, excessos 24 horas por dia. Mas é preciso compor boas canções para sobreviver. A vida tinha que ser vivida, para fazer tudo isso."

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Idol, que tem 54 anos, disse que vai escrever sobre tudo.

"Vou me expor completamente", acrescentou.

Billy Idol chegou à fama na época do punk rock como vocalista da banda Generation X. Em 1981 ele se lançou em carreira solo, com sucessos como "White Wedding" e "Rebel Yell" e continuou a fazer turnês.