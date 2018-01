Bill O'Reilly, da Fox News, prepara livro sobre a morte de Jesus

A editora Henry Holt and Company disse na quinta-feira que O'Reilly, do canal Fox News, narrará em "Killing Jesus: A History" ("matando Jesus: uma história") os fatos políticos e históricos que levaram à crucificação, e o impacto dessa morte.

O lançamento do livro está previsto para 24 de setembro, em coautoria com Martin Dugard, que já foi parceiro de O'Reilly em livros sobre as mortes de John Kennedy e Abraham Lincoln.

"É indiscutível que Jesus foi o homem mais influente que já viveu", disse em nota Stephen Rubin, presidente e editor da Henry Holt. "Acho que ninguém melhor do que Bill O'Reilly para escrever essa história de um jeito que nunca antes foi contado."

Em seu programa, o apresentador disse que ele e Dugard descobriram "coisas incríveis sobre a execução de Jesus de Nazaré e como tudo isso se relacionava com o poder romano".

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

(Reportagem de Noreen O'Donnell)