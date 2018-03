Após homenagear a Alemanha em sua última edição, a Argentina será o país de destaque na Bienal do Livro do Rio de Janeiro deste ano. Nomes ainda não foram revelados, mas autores argentinos estarão presentes nesta edição, que ocorre entre 3 e 13 de setembro. A programação completa será divulgada em breve. O evento também celebra os 450 anos de fundação da cidade do Rio de Janeiro.