Bienal de Brasília termina neste final de semana

A terceira Bienal Brasil do Livro e da Leitura termina neste final de semana. Ao todo, o evento que tomou o Estádio Mané Garrincha desde o dia 21 de outubro levou 200 escritores e prestou homenagens ao cientista social português Boaventura de Sousa Santos e à poetisa brasileira Adélia Prado. A curadoria ficou a cargo dos escritores Hamilton Pereira, José Rezende e Nicolas Behr, a tradutora Lídia Luther e o diretor da BIENAL, Nilson Rodrigues. Ao todo, foram 100 sessões de autógrafos e lançamentos, 80 contações de histórias, 40 apresentações teatrais e dez shows musicais. Destacaram-se as presenças dos autores e palestrantes Renato Janine Ribeiro, Leandro Karnal, Marcia Tiburi, Viviane Mosé e Fernando Moraes.

A terceira edição da Bienal de Brasília a coloca como a maior da região central do País. As vendas, somando as duas edições anteriores, superaram os R$ 16 milhões. No último domingo, o cantor Chico Cesar fez um show notável, praticamente pedindo a cabeça dos políticos corruptos. A programação do final de semana está aqui:

Sábado (29)

10h

Auditório Machado de Assis | Piso 1

‘80 anos do Serviço Social no Brasil: História , resistências e desafios’. Serviço Social no Brasil: História de resistências e de rupturas com o conservadorismo. Maria Carmelita Yazbek (SP) e Ivanete Boschetti (DF)

11h

Auditório Manoel de Barros | Piso 2

‘Luís Carlos Prestes: Um comunista brasileiro’

Anita Leocádia Prestes (RJ). Sessão de autógrafos após o debate.

11h30

Auditório Machado de Assis | Piso 1

‘80 anos do Serviço Social no Brasil: História , resistências e desafios’.

Proteção Social e financiamento das políticas sociais no capitalismo. Camila Potyara Pereira (DF) e Evilásio Salvador (DF)

Auditório Clarice Lispector | Piso 1

14h

Auditório Manoel de Barros | Piso 2

15h

Auditório Clarice Lispector | Piso 1

‘Nevando em Bali’

Kathryn Bonella(AUSTRÁLIA) e Luiz Fernando Emediato (SP). Sessão de autógrafos após o debate.

16h

Auditório Machado de Assis | Piso 1

‘Memorial da fraude’

Jorge Volpi (MÉXICO). Sessão de autógrafos após o debate.

18h30

Banca 308

‘Crônicas e Outros Escritos’

Luiz Phillippe Peres Torelly ( DF)

19h

Auditório Machado de Assis | Piso 1

‘Os Movimentos forçados de populações e os Desafios à Democracia’

‘A difícil democracia – Reinventar a esquerda e as bifurcações da ordem: revolução, cidade, campo e indignação’, Boaventura de Sousa Santos

19h30

Auditório Manoel de Barros | Piso 2

‘O amor, futuro que se anuncia’

Regina Navarro Lins (RJ)

18h

Auditório Clarice Lispector | Piso 1

‘Quatro décadas de Lua minguante e a luta da visibilidade da falciforme’

e ‘O estado nacional contra o indivíduo: a intervenção das fronteiras’.

Elvis Silva Magalhães (DF) e Vitor Camargo de Melo (DF). Sessão de autógrafos após o debate.

20h30

Banca 308

“Um Balão na Europa”, Cristovam Cardoso Naud(DF)

Domingo (30)

Arena Infantil Monteiro Lobato

Contação de histórias para crianças

‘Historias mal contadas’

Ana Cristina Vaz (DF)

Café Literário

TEATRO PARA CRIANÇAS

“Contando e recontando novos espaços”

Grupo Engrenagem (DF)

Café Literário

CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS

“Adélia” por Tereza Padilha (DF)

14h

Arena Jovem Cecília Meireles

TEATRO PARA JOVENS

”Sonho de uma noite de verão” – José Regino (DF)

Café Literário

“Mundo de mundim, outras prosas e versos” Lília Diniz (DF)

Arena Infantil Monteiro Lobato

CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS

“Ciranda de estórias” – Iclélia Maranhão (DF)

16h30

Arena Jovem Cecília Meireles

TEATRO PARA JOVENS

“Sonho de uma noite de verão” – José Regino (DF)

Café Literário

CONTAÇÃO DE ESTÓRIAS

“Faz tempo que faz de conta” – Carleuza Farias(DF)

17h

OS INDEPENDENTES DA BIENAL

SARAU POÉTICO Marina Mara “Declame para Drummond 2016″

18h

Arena Infantil Monteiro Lobato

CONTAÇÃO DE ESTÓRIAS

“Contando e recontando novos espaços”- Grupo Engrenagem (DF)