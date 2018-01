Best-seller Meg Cabot volta ao Brasil é um dos destaques da Flica 2015

Em sua quinta edição, a Festa Literária de Cachoeira vai levar, entre os dias 14 e 18 de outubro, à histórica cidade baiana, distante 110 quilômetros de Salvador, nomes como a americana Meg Cabot, autora da série best-seller O Diário da Princesa, o cubano Carlos Moore, militante do movimento negro, dissidente e autor da biografia do músico nigeriano Fela Kuti, e Sapphire (pseudônimo de Ramona Lofton), que escreveu Preciosa - livro que seria adaptado para o cinema e disputaria o Oscar em 2010.

Entre os outros convidados da festa que prestará homenagem ao escritor Antônio Torres estão Veronica Stigger, André Vianco, Paula Pimenta, Igor Gielow, Luiz Claudio Dias Nascimento, Carlos Ribeiro, Silmara Oliveira, Clarissa Macedo, Rita Santana e Bruno Garschagen.

A programação completa será anunciada em evento a ser realizado nos dias 18 e 19 de setembro, na Caixa Cultural,em Salvador, com a presença de Cristóvão Tezza, Ronaldo Correia de Brito, Sônia Rodrigues, Victor Mascarenhas, Fabrício Carpinejar, Miriam de Sales, Ana Maria Gonçalves, Daniel Thame e Laurentino Gomes.

Depois de Cachoeira, Meg Cabot, que veio ao Brasil em 2009 para a Bienal do Livro do Rio, faz um grande tour pelo País. Ela, que está prestes a lançar o 11.º título de O Diário da Princesa, informa em seu site que passará por Recife, São Paulo, Porto Alegre, Belo Horizonte e Rio de Janeiro. Para comemorar os 15 anos da série best-seller, a Galera lança uma edição comemorativa, de luxo e com apresentação de Paula Pimenta.

Veja a agenda de Meg Cabot

Recife

19/10, 17h

Saraiva (Riomar Shopping Recife - Av. República do Líbano, s/nº - Piso L2)

São Paulo

20/10, 17h

Saraiva (Shopping Center Norte - Travessa Casalbuono, 120 - Loja 414)

Porto Alegre

21/10, 17h

Saraiva (Barra Shopping Sul - Av. Diário de Notícias, 300 - Loja 1022)

Belo Horizonte

22/10, 17h

Saraiva (Shopping Diamond Mall - Av. Olegario Maciel, 1600 - Lojas 16 a 21)

Rio de Janeiro

23/10, 17h

Saraiva (Shopping Rio Sul - Av. Lauro Muller, 116 - Botafogo)