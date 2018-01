Beatriz Sarlo volta à Festa Literária Internacional de Paraty

Crítica literária mais respeitada da Argentina e ensaísta cultural, Beatriz Sarlo participa da Festa Literária Internacional de Paraty, entre 1.º e 5 de julho. Seu livro mais recente publicado no Brasil, no final de 2014, foi A Cidade Vista - Mercadorias e Cultura Urbana (WMF Martins Fontes), em que mostra o ocaso urbanístico de Buenos Aires, chamada no passado de a Paris sul-americana. Esta será sua segunda vez no evento literário – a primeira foi em 2005. Para a Flip, a e-galáxia lança o e-book Viagens: Da Amazônia às Malvinas.

A programação completa só será revelada na terça-feira, dia 12, mas alguns autores já foram confirmados.

O escritor irlandês Colm Tóibín é outro que volta à Flip – ele veio em 2004. O argentino Diego Vecchio, a portuguesa Matilda Campilho, o queniano Ngugi wa Thiong’o, a israelense Ayelet Waldman, o inglês David Hare e os brasileiros Boris Fausto e Karina Buhr também já foram confirmados.